Умер актер театра «У Никитских ворот»

Александр Лукаш, актер театра «У Никитских ворот», умер в Москве. Информация о смерти артиста опубликована на странице театра в Facebook.

«Ушел из жизни Александр Лукаш, актер безграничного таланта и непростой творческой судьбы», — говорится в сообщении. Коллеги отметили интеллигентность и неординарность актера, «всегда предпочитавшего оставаться в тени, но неизменно притягивавшего к себе взгляды всех, кто встречался с ним». Ему было 72 года.

Последней ролью Лукаша стал барон фон Штрек в спектакле «Амадей». Актер готовился к роли Мишо в театральной постановке по роману Эмиля Золя «Тереза Ракен».

Александр Лукаш родился 7 октября 1948 года. Окончил школу-студию при МХАТ. Работал сначала в Рижском русском театре, а с 1988 года — в театре «У Никитских ворот». В 2011 году Лукаша наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Известен ролями в таких фильмах-спектаклях и сериалах как «Носороги, «Шальной ангел», «Любовник», «Братья-детективы» и «Люди Шпака».