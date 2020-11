Умер один из создателей «Скуби-Ду»

Умер Кен Спирс, продюсер, один из создателей «Скуби-Ду». Об этом сообщает Variety.

Сын продюсера Кевин Спирс рассказал, что отец скончался 6 ноября из-за осложнений, связанных с деменцией. Он умер на 83-м году жизни.

«Кен навсегда останется в нашей памяти за его остроумие, умение рассказывать истории и верность семье», — отметил сын Спирса. По его словам, Кен был примером для подражания на протяжении всей своей жизни.

В августе в возрасте 87 лет ушел из жизни Джо Руби — сценарист и художник-мультипликатор, ответственный за создание мультсериала про собаку Скуби-Ду.

Кен Спирс родился 12 марта 1938 года в Калифорнии, США. В 1959-м начал работать в мультипликационной студии Hanna Barbera звуковым редактором. Позднее познакомился с художником Джо Руби, вместе с которым создал студию Ruby-Spears Productions. Одним из наиболее известных проектов стал мультсериал Scooby-Doo, Where Are You!, вышедший в 1969 году.