Сергей Осадчий, художественный руководитель ансамбля «Дальний Восток» умер от COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Ковид не щадит никого. Сегодня стало известно, что эту болезнь не перенес Сергей Осадчий, заслуженный артист России, народный артист Хабаровского края, художественный руководитель Государственного концертного ансамбля „Дальний Восток”», — написал Дегтярев. Артист скончался на 64-м году жизни.

Сергей Осадчий родился 29 июля 1957 года. Представил более 130 хореографических постановок и танцев, будучи балетмейстером и режиссером-постановщиком. В 1994 году получил звание «Заслуженный артист РФ». В 2007 году стал главным балетмейстером ансамбля «Дальний Восток» в краевой филармонии Хабаровска, а позднее — его руководителем. В 2020 году Осадчему присвоили звание народного артиста Хабаровского края.