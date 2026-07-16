В центре Дубая прогремели взрывы

Reuters: Очевидцы сообщают, что в центре Дубая слышны взрывы

В центре Дубая раздались взрывы. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает агентство Reuters.

«По словам очевидцев, в четверг в центре Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах были слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего в настоящий момент неизвестны.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил недвижимость президента США Дональда Трампа, расположенную в ОАЭ и Саудовской Аравии, законной целью для ударов. В перечень объектов, по которым Тегеран считает допустимым нанесение ударов, вошли несколько гольф-клубов и небоскребов в Дубае, Джидде и Эр-Рияде.