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19:43, 16 июля 2026Мир

В центре Дубая прогремели взрывы

Reuters: Очевидцы сообщают, что в центре Дубая слышны взрывы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

В центре Дубая раздались взрывы. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает агентство Reuters.

«По словам очевидцев, в четверг в центре Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах были слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего в настоящий момент неизвестны.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил недвижимость президента США Дональда Трампа, расположенную в ОАЭ и Саудовской Аравии, законной целью для ударов. В перечень объектов, по которым Тегеран считает допустимым нанесение ударов, вошли несколько гольф-клубов и небоскребов в Дубае, Джидде и Эр-Рияде.

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