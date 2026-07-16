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17:24, 16 июля 2026Мир

КСИР объявил отели и небоскребы Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии целями для ударов

Иран объявил недвижимость Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Haiyun Jiang / Reuters

Иран объявил недвижимость президента США Дональда Трампа, расположенную в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии, законной целью для ударов. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В перечень объектов, по которым Тегеран считает допустимым нанесение ударов, вошли несколько гольф-клубов и небоскребов, в том числе Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде. Ранее иранские военные неоднократно угрожали атаками на американские объекты в регионе.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает варианты расширения военной операции в Иране, включая возможный захват острова Харк и удары по подземным ядерным объектам. Политик публично заявил о намерении нанести более сильный удар в течение недели, включая угрозы гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам.

Глава Белого дома подтвердил интерес к захвату острова Харк — ключевого центра иранского экспорта нефти, но предположил, что наземная операция может быть проведена другой страной.

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