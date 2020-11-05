Литовский композитор Фаустас Латенас умер от остановки сердца, изолировавшись от заразившихся коронавирусом родственников в загородном доме. Подробности его смерти раскрыл «Московский комсомолец» со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Отмечается, что семья Латенаса была помещена в карантин из-за коронавируса. У композитора его не нашли, поэтому он уехал в загородный дом под Вильнюсом. Ночью он позвонил знакомому, заявив, что плохо себя чувствует. Приятель Латенаса приехал к нему домой и вызвал ему скорую помощь. Композитора повезли в больницу, однако он скончался в пути. Ему было 64 года.

Латенас написал музыку к театральным постановкам режиссера Римаса Туминаса, в том числе к «Евгению Онегину», «Дяде Ване», «Маскараду» и «Царю Эдипу». Он также выступил композитором таких фильмов, как «Моя маленькая жена», «Не помню лица твоего», «Дети из отеля "Америка"» и «На ощупь».