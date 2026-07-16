Роналду установил антирекорд чемпионатов мира по футболу

Португалец Криштиану Роналду установил антирекорд ЧМ по количеству голов в плей-офф с игры

Португальский форвард Криштиану Роналду установил антирекорд чемпионатов мира по количеству голов среди нападающих в плей-офф. Об этом сообщает OptaJoe в Х.

41-летний португалец провел десять матчей плей-офф чемпионатов мира без голов с игры. Его команда вылетела с ЧМ-2026, уступив Испании со счетом 0:1 в 1/8 финала. В этом матче Роналду снова не смог поразить ворота соперника с игры на стадии плей-офф.

Единственный гол форварда в матчах на вылет на чемпионатах мира был забит с пенальти против Хорватии в 1/16 финала текущего турнира. В остальных встречах плей-офф португалец не отличался.

Ранее россиянки высмеяли брови Роналду. Колорист из Краснодара Анастасия Топорова опубликовала в соцсети кадр из записи трансляции чемпионата мира. Мастер обратила внимание на неудачный перманентный макияж бровей 41-летнего спортсмена. «Я так понимаю, что сегодня все бьюти-мастера мира оценивали перманент Роналду, а не игру», — написала она.