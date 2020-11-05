Умер исполнитель роли маркиза Филиппа дю Плесси-Бельера

Умер Клод Жиро, французский актер, исполнитель роли маркиза Филиппа дю Плесси-Бельера в серии кинофильмов об Анжелике, снятых по романам Анны и Сержа Голон. Об этом сообщает La Montagne.

Актер умер во вторник, 3 ноября, на 85-м году жизни. О причинах смерти в издании не сообщили. Похоронить Жиро планируют в субботу, 7 ноября.

Клод Жиро родился 5 февраля 1936 года в коммуне Шамальер, Франция. Окончил Парижскую консерваторию. В 1957 году дебютировал в качестве актера на сцене театра «Комеди Франсез». Первый успех Клода Жиро в кино пришел к нему после роли капитана Ланглуа в фильме Франсуа Летерье «Король без развлечений».

Наиболее известен в образе маркиза Филиппа дю Плесси-Бельер в серии фильмов по романам Анны и Сержа Голон («Анжелика, маркиза ангелов», «Великолепная Анжелика» и «Анжелика и король»), а также в роли Роджера Мортимера в мини-сериале «Проклятые короли». Во Франции знаком аудитории в том числе как актер дубляжа. Жиро дублировал для французского проката многих голливудских и британских актеров, среди которых Мел Гибсон, Роджер Мур, Лиам Нисон, Харрисон Форд и другие.