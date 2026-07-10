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05:22, 10 июля 2026Мир

В бундестаге оценили инициативу об отказе от передачи Украине ядерного оружия

Депутат Котре: Передача ракетного оружия Украине привела бы к эскалации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Решение бундестага отклонить инициативу об увеличении военной поддержки Украины, в том числе передачи ракет Taurus и Patriot, говорит о сохранении немецким правительством реалистичной оценки ситуации. Об этом заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в беседе с «Известиями».

«Бундестаг пока еще сохраняет реалистичный взгляд и понимает, к чему это может привести, а именно к дальнейшей эскалации», — оценил Котре.

Он отметил, что в 2021 году предложившая инициативу партия «Зеленые» выступала против поставок вооружений в зоны боевых действий.

Ранее Бундестаг проголосовал против инициативы, предусматривавшей расширение военной и гуманитарной поддержки Украины, включая поставки дальнобойных ракет Taurus и Patriot. Согласно опубликованным результатам, инициативу поддержали 79 парламентариев, против выступили 510 депутатов, еще один воздержался.

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