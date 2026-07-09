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Мир
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18:20, 9 июля 2026Мир

Бундестаг отклонил новые поставки оружия Украине

Бундестаг проголосовал против поставок ракет Taurus и Patriot Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Бундестаг проголосовал против инициативы, предусматривавшей расширение военной и гуманитарной поддержки Украины, включая поставки дальнобойных ракет Taurus и Patriot. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте немецкого парламента.

Проект, внесенный фракцией партии «Зеленые», предусматривал передачу Украине крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме, а также размещение заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot PAC-2 для их последующей передачи Киеву.

Согласно опубликованным результатам голосования, инициативу поддержали 79 парламентариев, против выступили 510 депутатов, еще один воздержался.

В конце марта канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украине не нужны Taurus, поскольку у нее есть свои дальнобойные ракеты. Мерц также утверждал, что сейчас Украина вооружена «лучше, чем когда-либо» и по этой причине не нуждается в новых вооружениях.

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