Бундестаг отклонил новые поставки оружия Украине

Бундестаг проголосовал против поставок ракет Taurus и Patriot Украине

Бундестаг проголосовал против инициативы, предусматривавшей расширение военной и гуманитарной поддержки Украины, включая поставки дальнобойных ракет Taurus и Patriot. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте немецкого парламента.

Проект, внесенный фракцией партии «Зеленые», предусматривал передачу Украине крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме, а также размещение заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot PAC-2 для их последующей передачи Киеву.

Согласно опубликованным результатам голосования, инициативу поддержали 79 парламентариев, против выступили 510 депутатов, еще один воздержался.

В конце марта канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украине не нужны Taurus, поскольку у нее есть свои дальнобойные ракеты. Мерц также утверждал, что сейчас Украина вооружена «лучше, чем когда-либо» и по этой причине не нуждается в новых вооружениях.