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05:19, 10 июля 2026Интернет и СМИ

На Западе выявили новую слабость Украины

Журналист ZDF Турау: Киев в ближайшее время не сможет защититься от баллистических ракет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

В ближайшее время Украина вряд ли сможет защититься от баллистических ракет. Такую слабость Киева выявил корреспондент немецкого телеканала ZDF Карстен Турау.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал европейцев вместе производить новую систему противовоздушной обороны (ПВО). Однако, по слвам журналиста, потребуется немало времени, чтобы наладить производство.

«Поэтому сейчас, если говорить откровенно, трудно представить, что в ближайшее время появится быстрое решение проблемы защиты от баллистических ракет», — заключил Турау.

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