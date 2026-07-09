Генерал ответил на заявление Трампа о передаче Украине лицензии на производство Patriot

Генерал Бижев: Лицензия на Patriot не поможет Украине укрепить систему ПВО

Украина не сможет решить проблему с системой противовоздушной обороны (ПВО), получив лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Так на заявление президента США Дональда Трампа ответил генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с изданием Daily Storm.

Ранее Трамп во время совместной конференции с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot. Американский лидер отмечал, что речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.

«Проблема [ПВО] не будет решена. Кроме комплекса Patriot нужны еще сами зенитно-ракетные комплексы и не только, к Patriot нужны еще другие комплексы, которые будут охранять. Производство одних ракет не решает проблемы», — сказал Бижев.

По словам генерала, подобная инициатива очень выгодна для Вашингтона, однако Киеву она не сможет помочь.

Просто выхлопа не будет и, конечно, проблемы не будут решаться. Но американцы на этом заработают большие деньги Айтеч Бижев генерал-лейтенант

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление Трампа, подчеркивал, что Украина не способна самостоятельно производить зенитно-ракетные комплексы Patriot. «Лицензию можно дать и на производство авианосцев для Украины: пожалуйста, делайте, ребята, только никогда не сделаете», — с иронией ответил депутат на слова президента США.