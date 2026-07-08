В Госдуме ответили на слова Трампа о передаче Украине лицензии на производство Patriot

Депутат Чепа: Украина не способна производить ЗРК Patriot даже с лицензией США

Украина не способна самостоятельно производить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Так на слова президента США Дональда Трампа о возможной передаче Киеву лицензии на производство этого вида вооружения ответил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с изданием «Подъем».

Ранее во время совместной конференции с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot. Речь шла не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.

«Украина, конечно, сама не сможет их [ЗРК Patriot] производить, ну лицензию можно дать и на производство авианосцев для Украины: пожалуйста, делайте, ребята, только никогда не сделаете», — прокомментировал Чепа заявление Трампа.

В свою очередь, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, отвечая на слова американского президента, призвал дождаться официальных итогов встречи Зеленского с Трампом. Сенатор также напомнил, что после переговоров лидер США планирует созвониться с президентом России Владимиром Путиным.