В России отреагировали на слова Трампа о передаче Киеву лицензии на производство Patriot

Сенатор Карасин призвал дождаться официальных итогов встречи Зеленского и Трампа

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин призвал дождаться официальных итогов встречи украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на заявление президента США о планах передать Киеву лицензию на производство Patriot.

«Давайте подождем официальных итогов этой встречи. Потому что тут много медийных песнопений по поводу того, что Трамп обещает, о чем идет разговор. Пока доподлинно неизвестно содержание самого разговора. Тем более что, судя по сообщениям СМИ, после этого Трамп собирается позвонить нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину», — прокомментировал Карасин.

Сенатор добавил, что рассуждать категорично о различных решениях Трампа на встрече с Зеленским рано.

Американский лидер во время совместной конференции с украинским коллегой на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США выдаст Украине лицензию на производство зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

