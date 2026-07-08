Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:59, 8 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Трампа о передаче Киеву лицензии на производство Patriot

Сенатор Карасин призвал дождаться официальных итогов встречи Зеленского и Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Медведь / Фотохост АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / РИА Новости

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин призвал дождаться официальных итогов встречи украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на заявление президента США о планах передать Киеву лицензию на производство Patriot.

«Давайте подождем официальных итогов этой встречи. Потому что тут много медийных песнопений по поводу того, что Трамп обещает, о чем идет разговор. Пока доподлинно неизвестно содержание самого разговора. Тем более что, судя по сообщениям СМИ, после этого Трамп собирается позвонить нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину», — прокомментировал Карасин.

Сенатор добавил, что рассуждать категорично о различных решениях Трампа на встрече с Зеленским рано.

Американский лидер во время совместной конференции с украинским коллегой на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США выдаст Украине лицензию на производство зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о возможности США закрыть небо над Украиной

    США помогут Украине наносить удары вглубь России

    В России предложили рабочую схему защиты от массированных налетов дронов

    В России анонсировали пополнение списка локализованных автомобилей для такси

    Глава Минпросвещения сделал заявление о школьных каникулах

    В России высказались о результатах саммита НАТО для Зеленского

    Стало известно о планах переезда больной раком Лерчек

    Фриске поздравила сестру в день рождения

    Серийный отравитель из Подмосковья выступил с просьбой

    Трамп заявил о получении США доли земли на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok