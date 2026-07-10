Женщина принесла своих кошек в жертву гигантскому питону

В Таиланде пенсионерка решила поучаствовать в лотерее после того, как питон съел ее кошек

В Таиланде пенсионерка сочла гигантского питона местным духом-хранителем и принесла ему в жертву своих кошек, прежде чем вызвать спасателей. Об этом сообщает Bangkok Post.

75-летняя Пайлин Саппана рассказала, что питон длиной более четырех метров и толщиной с человеческую ногу, впервые проник в ее дом около месяца назад. Хищник съел несколько кошек. Заметив незваного гостя, женщина попыталась схватить его за хвост, но не удержала. Питон уполз, а пожилая хозяйка дома, решив, что это местный «дух-хранитель», не стала вызывать спасателей.

Однако во вторник, 7 июля, питон снова заполз в дом и устроился на крыше. На этот раз Саппана испугалась за безопасность семьи и позвонила в службу спасения. Специалист по отлову змей нашел хищника в подсобке.

Двум спасателям и двум местным жителям потребовалось более десяти минут, чтобы усмирить яростно сопротивляющуюся змею и поместить ее в мешок для последующего выпуска в дикую природу.

Саппана, несмотря на потерю кошек, заявила, что происшествие может принести ей удачу, поэтому она планирует принять участи в лотерее и поставить деньги на символические цифры: номер своего дома (73/22), длину змеи (четыре) и свой возраст (75).

Ранее сообщалось, что в Индонезии питон длиной 7,8 метра проглотил женщину в провинции Северное Малуку. С огромной рептилией расправился муж индонезийки.