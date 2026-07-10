Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 10 июля 2026Из жизни

Женщина принесла своих кошек в жертву гигантскому питону

В Таиланде пенсионерка решила поучаствовать в лотерее после того, как питон съел ее кошек
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Mark_Kostich / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде пенсионерка сочла гигантского питона местным духом-хранителем и принесла ему в жертву своих кошек, прежде чем вызвать спасателей. Об этом сообщает Bangkok Post.

75-летняя Пайлин Саппана рассказала, что питон длиной более четырех метров и толщиной с человеческую ногу, впервые проник в ее дом около месяца назад. Хищник съел несколько кошек. Заметив незваного гостя, женщина попыталась схватить его за хвост, но не удержала. Питон уполз, а пожилая хозяйка дома, решив, что это местный «дух-хранитель», не стала вызывать спасателей.

Однако во вторник, 7 июля, питон снова заполз в дом и устроился на крыше. На этот раз Саппана испугалась за безопасность семьи и позвонила в службу спасения. Специалист по отлову змей нашел хищника в подсобке.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Двум спасателям и двум местным жителям потребовалось более десяти минут, чтобы усмирить яростно сопротивляющуюся змею и поместить ее в мешок для последующего выпуска в дикую природу.

Саппана, несмотря на потерю кошек, заявила, что происшествие может принести ей удачу, поэтому она планирует принять участи в лотерее и поставить деньги на символические цифры: номер своего дома (73/22), длину змеи (четыре) и свой возраст (75).

Ранее сообщалось, что в Индонезии питон длиной 7,8 метра проглотил женщину в провинции Северное Малуку. С огромной рептилией расправился муж индонезийки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Никто из натовской сходки не прислушался». Захарова раскрыла шантаж Зеленского ядерным оружием
    Губернатор Ленобласти рассказал об атаке БПЛА ВСУ на регион
    Женщина принесла своих кошек в жертву гигантскому питону
    Мужчин предупредили об опасном средстве от эректильной дисфункции
    Планы НАТО принять Украину в альянс опровергли
    Дети пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в российском регионе
    МАГАТЭ призвали контролировать поставки урана на Украину
    Названы имена замешанных в теракте в Монако
    Названы признаки слежки через камеру ноутбука или смартфона
    Телеведущая снялась в бикини на фоне борьбы с тяжелой болезнью
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok