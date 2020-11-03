Умер актер из сериала «Шерлок»

Умер британский актер и комик Джон Сешнс (настоящее имя — Джон Гибб Маршалл). Об этом сообщает издание The Sun.

Артист скончался в возрасте 67 лет в своем доме в Лондоне. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Сешнс родился 11 января 1953 года в шотландском городе Ларгс, а через три года его семья переехала в Бедфорд. Его дебют в кино состоялся в 1984 году в картине «Баунти». Позднее он снялся в таких фильмах и сериалах, как «Шерлок», «Грязь», «Легенда», «Банды Нью-Йорка», «Доктор Кто», «Молокососы», «Чужестранка», «Железная леди», «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл», «Ложное искушение» и «Великая».

В качестве сценариста Джон Сешнс работал над такими проектами, как «Черчилль идет на войну», «История газетенки», «Немыслимый» и «Страшно-жуткое кино». Кроме того, он был постоянным участником телешоу «Так чья сейчас реплика?».

31 октября стало известно о смерти другого британского актера — Шона Коннери. Он умер во сне в возрасте 90 лет.