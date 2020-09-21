Умер актер из фильмов «Лунный гонщик» и «Имя розы»

Умер Микаэль Лонсдаль, актер из фильмов «Лунный гонщик» и «Имя розы». Об этом сообщает «Би-би-си».

Лонсдаль скончался в понедельник, 21 сентября, в своем парижском доме. Смерть актера подтвердил его агент.

Микаэль Лонсдаль родился в Париже 24 мая 1931 года. Его отцом был английский офицер Эдвард Лонсдаль-Крауч, а матерью — француженка с ирландскими корнями. В 1939 году семья перебралась в Марокко, где прожила почти десять лет. Вернувшись в Париж в конце 1940-х, Лонсдаль увлекся вначале живописью, а после театром.

На счету Микаэля Лонсдаля более 200 ролей в театре и кино, наиболее известные — психопат Дракс в одном из фильмов о Джеймсе Бонде, монах в ленте «Люди и боги», а также аббат в картине «Имя розы». Снимался в таких фильмах, как «Замороженный», «Агора», «Шум в сердце», «Девочки в Средневековье» и «Рыжий лис».

В начале сентября на 86-м году жизни умер Рональд Харвуд, британский драматург, лауреат премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

