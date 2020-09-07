Умер актер из фильмов «Легенда о Коловрате» и «Союз спасения»

Умер российский актер Сергей Колтаков. Об этом юморист Семен Слепаков сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Умер гениальный артист и потрясающий человек — Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать», — написал он.

Слепаков не уточнил причину смерти артиста. Ему было 64 года.

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. В 1979-м окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского, а в 1981 году состоялся его дебют в кино — он снялся в картине Глеба Панфилова «Валентина». Позднее Колтаков прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как «Стиляги», «Убойная сила», «Легенда о Коловрате», «Пирамммида», «Екатерина», «Новая Земля», «Мама не горюй» и «Союз спасения».