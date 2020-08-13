Актер из фильма «Битва за Севастополь» умер в 35 лет

Умер российский актер Сергей Куницкий. Информация об этом появилась на сайте Московского Губернского театра.

«Ему было 35 лет. Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять. Сережа! Любим, будем помнить, спасибо тебе за талант и человеческое тепло. Соболезнуем родным и близким, крепитесь», — говорится в публикации.

В театре не уточнили причину смерти артиста из фильма «Битва за Севастополь». Там отметили, что Куницкий был одним из самых ярких актеров труппы, без которого трудно представить большинство постановок. Среди его театральных ролей — Петя Трофимов в «Вишневом саде», Городулин в «На всякого мудреца довольно простоты», Курносый в «Энергичных людях» и монах в «Сирано де Бержераке».

Куницкий также появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Тест на беременность», «Крылья Империи», «Мы из будущего», «Тульский Токарев», «Шеф» и «Небо видело все».