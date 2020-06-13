Умер актер Сергей Масленников

Российский театральный актер Сергей Масленников умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщил художественный руководитель театра Михаил Смирнов, слова которого опубликованы на странице во «ВКонтакте».

Как рассказал Смирнов, Масленников умер 12 июня. «Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта», — подчеркнул он. Другие подробности смерти не сообщаются.

Сергей Масленников известен как театральный актер, работавший в России и Германии. В 1988 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1990-е уехал в Германию, где успешно продолжил творческую деятельность.

В мае после тяжелой и продолжительной болезни умер старейший актер Театра имени Вахтангова Евгений Федоров. Ему было 96 лет.