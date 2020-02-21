Умер актер Борис Лескин

Актер театра и кино Борис Лескин умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщила актриса МХТ имени А. П. Чехова Дарья Юрская в Facebook.

Она написала, что смерть Лескина — это большая потеря. «Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нем мы знали от папы», — добавила Юрская.

По словам артистки, жизнь Лескина была длинной, разной и удивительной. «Прощайте», — заключила она.

Причина смерти не называется.

Борис Лескин — российский и американский актер театра и кино. В 1951-1980 годах работал в Большом драматическом театре в Ленинграде, с 1980-го жил в Нью-Йорке. Снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах «Республика ШКИД», «Максим Перепелица», «Старая, старая сказка», «Люди в черном» и других.