Озвучивший Майки в «Переменке» актер умер в 35 лет от передозировки героином

Актер Джейсон Дэвис, озвучивший персонажа Майки Блумберга в диснеевском мультсериале «Переменка», предположительно скончался от передозировки героином. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Тело Дэвиса нашли в ванной в его апартаментах в Лос-Анджелесе. Ему было 35 лет.

Отмечается, что артист ранее боролся с героиновой зависимостью, а также был задержан полицией за хранение наркотического вещества.

Дэвис также появился в эпизодах фильмов «Час пик», «Саранча» и «Ниндзя из Беверли Хиллз» и в сериалах «Седьмое небо» и «Розанна».

Анимационный сериал «Переменка» Пола Германа и Джо Ансолабехере выходил с 1997-го по 2001 год.

17 февраля сообщалось, что 15-летняя актриса Никита Перл Валигва, сотрудничавшая с компанией Disney, скончалась от опухоли мозга.