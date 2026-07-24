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18:20, 24 июля 2026 (обновлено: 18:25, 24 июля 2026)Интернет и СМИ

Бывший ведущий Первого канала уехал в Израиль и осуществил мечты

Ведущий Антон Привольнов заявил, что после переезда в Израиль осуществил многие мечты
Маргарита Щигарева

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший из России, заявил, что в Израиле осуществились многие его мечты. Об этом он рассказал израильскому изданию «Вести», видео опубликовано на YouTube.

Привольнов назвал свою эмиграцию правильным решением. «Очень многие мечты за эти четыре года сбылись», — сказал он.

В частности, по словам ведущего, в Израиле он нашел интересную работу, которая ему очень нравится. Сбывшимися мечтами Привольнов также назвал возможность жить в хорошем районе и снова выступать в театре. «Я не знаю, при каких обстоятельствах в России я бы вышел на сцену», — добавил он.

Ранее Привольнов раскрыл неожиданный для него факт о жителях Израиля. Ведущего удивило, что израильтяне не боятся жить в долг.

Перед этим Привольнов назвал событие, заставившее его влюбиться в Израиль. Ведущий заявил, что на его отношение к стране сильно повлияло то, как люди объединились после вторжения ХАМАС в 2023 году.

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