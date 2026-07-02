Бывший ведущий Первого канала рассказал о живущих в долг израильтянах

Бывший ведущий Первого канала Привольнов заявил, что жители Израиля не боятся жить в долг

Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов раскрыл неожиданный для него факт о жителях этой страны. На эту тему ведущий высказался в видео, опубликованном на YouTube.

«Меня, например, удивляет, что очень многие израильтяне живут в долг. Они не боятся брать в долг у банка — "потом вернем"», — заявил Привольнов. Он добавил, что россияне, напротив, опасаются долгов и воспринимают их как трагедию. «Тут этого нет совершенно», — добавил ведущий.

Собеседник Привольнова, востоковед Дмитрий Марьясис согласился с тем, что жители Израиля легко берут кредиты. По его словам, такая особенность может быть обусловлена влиянием западной культуры. Кроме того, как уточнил эксперт, по его наблюдениям, израильтяне спокойно относятся к риску в разных сферах жизни.

Ранее Привольнов назвал событие, заставившее его влюбиться в Израиль. Ведущий заявил, что на его отношение к стране сильно повлияло то, как люди объединились после вторжения ХАМАС в 2023 году.