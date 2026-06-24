Бывший ведущий Первого канала назвал заставивший его влюбиться в Израиль факт

Ведущий Привольнов влюбился в Израиль после произошедшего 7 октября вторжения ХАМАС

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, переехавший в Израиль, назвал заставивший его влюбиться в страну факт и событие. Об этом он рассказал в эфире проекта Sheinkin40, видео доступно на YouTube.

По словам Привольнова, хотя в Израиле живет много очень разных групп людей, в трудные для страны периоды они объединяются. Он привел в пример реакцию жителей страны на вторжение в страну 7 октября 2023 года движения ХАМАС.

«Как все вокруг отреагировали на все это... Я после этого влюбился сразу же [в Израиль]», — признался ведущий.

Ранее Привольнов заявил, что не испытывает ностальгии по временам работы в программе «Контрольная закупка» на Первом канале. Он добавил, что доволен своей жизнью в Израиле.

Перед этим ведущий озвучил вопрос, который вызывает у него панику. По словам Привольнова, он переживает из-за того, что у него нет недвижимости в Израиле.