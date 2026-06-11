Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:01, 11 июня 2026Интернет и СМИ

Живущий в Израиле бывший ведущий Первого канала высказался о ностальгии по работе

Ведущий Привольнов заявил, что не испытывает ностальгии по работе в «Контрольной закупке»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов, живущий в Израиле, заявил, что не испытывает ностальгии по работе. Об этом он высказался в видео для YouTube-канала Sheinkin40.

В ролике Привольнов общался с журналистом Станиславом Кучером (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и его женой Тамарой Ивановой, также работавшей в «Контрольной закупке». Иванова призналась, что скучает по съемкам передачи. Она также добавила, что хотела бы поработать с Привольновым как раньше.

«Нет, я не хочу. Мне тут больше нравится. Скажу тебе по секрету, у меня нет никакой ностальгии», — отреагировал Привольнов.

Ранее ведущий озвучил вопрос, который вызывает у него панику. По словам Привольнова, он переживает из-за отсутствия недвижимости в Израиле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ввела новые ограничения в отношении Армении

    Первую в мире сумку из кожи с ДНК тираннозавра выставили на аукцион

    Одна ночь в роскошном отеле в Швейцарии обошлась паре россиян в сотни тысяч рублей

    США вышли на первое место по экспорту нефти в мире

    В клумбе российского города нашли пуговицу офицера Российской империи

    Клава Кока подарила родителям дом

    Россиянам предложили посмотреть десять нейрофильмов о криминале

    Футболист «Локомотива» назвал Узбекистан фаворитом чемпионата мира — 2026

    Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Сочи и застрял там на семь часов

    В истории с расправой над российской стюардессой в Дубае появились дела против полицейских

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok