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Силовые структуры
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10:44, 30 июля 2026Силовые структуры

Мольбы москвича при задержании ФСБ попали на видео

Обвиненный в госизмене москвич молился при задержании ФСБ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание жителя Москвы, который обвиняется в государственной измене, попало на видео. Ролик публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур вскрывают дверь и проходят в квартиру злоумышленника. «Простите пожалуйста. [Тут] нет никого. Я один, я лежу. Господи, прости», — взмолился мужчина. В этот момент силовики задержали его и сопроводили в микроавтобус вместе с вещами.

О задержании москвича ФСБ сообщила в четверг, 30 июля. Предварительно, он перевел деньги на криптокошелек, который использовала Служба безопасности Украины для финансирования диверсий. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

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