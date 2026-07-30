Мольбы москвича при задержании ФСБ попали на видео

Обвиненный в госизмене москвич молился при задержании ФСБ

Задержание жителя Москвы, который обвиняется в государственной измене, попало на видео. Ролик публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур вскрывают дверь и проходят в квартиру злоумышленника. «Простите пожалуйста. [Тут] нет никого. Я один, я лежу. Господи, прости», — взмолился мужчина. В этот момент силовики задержали его и сопроводили в микроавтобус вместе с вещами.

О задержании москвича ФСБ сообщила в четверг, 30 июля. Предварительно, он перевел деньги на криптокошелек, который использовала Служба безопасности Украины для финансирования диверсий. Сейчас мужчина находится в СИЗО.