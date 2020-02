Умер один из пионеров эйсид-хауса Эндрю Уэзеролл

Умер британский диджей, продюсер и один из пионеров эйсид-хауса Эндрю Уэзеролл (Andrew Weatherall). Информация об этом появилась на сайте основанного им лейбла Rotters Golf Club.

«Мы с сожалением сообщаем, что Эндрю Уэзеролл, известный диджей и музыкант, скончался рано утром 17 февраля 2020 года в больнице Уиппс-Кросс в Лондоне. Причиной смерти стала легочная эмболия. В клинике ему пытались оказать помощь, но, к сожалению, сгусток крови достиг его сердца. Его смерть была быстрой и мирной», — говорится в публикации. Музыканту было 56 лет.

Уэзеролл родился 6 апреля 1963 года в Виндзоре. Он считался одним из наиболее значимых эйсид-хаус-диджеев и создавал ремиксы на треки таких артистов, как Бьорк, New Order, Manic Street Preachers и My Bloody Valentine. Он занимался продюсированием альбома Screamadelica группы Primal Scream, а также основал экспериментальный электронный дуэт Two Lone Swordsmen.

16 декабря сообщалось о смерти одного из пионеров электронной музыки Гершона Кингсли. Он скончался в возрасте 97 лет. Кингсли был автором хита Popcorn, который стал одним из первых образцов музыки в жанре синтипоп. Инструментальная композиция, записанная в 1969 году, получила наибольшую известность, когда ее начала исполнять американская группа Hot Butter. Кроме того, мелодия Popcorn звучала в мультфильме «Ну, погоди!»