Умер автор песен Патти Смит

Умер чешский музыкант, автор песен и режиссер Иван Крал. Об этом сообщает Český rozhlas.

Работавший с Игги Попом и Патти Смит гитарист скончался на 72-м году жизни от онкологического заболевания. Это произошло в Мичигане, где он жил вместе со своей женой Синди Хадсон последние 19 лет. По словам супруги композитора, позднее в этом году выйдет его посмертная биография Block, Shock, Rock.

Крал родился 12 мая 1948 года в Праге. Он работал в разных жанрах, включая панк, рок, джаз, соул и кантри. Музыкант также сотрудничал с такими артистами, как U2, Pearl Jam, Дэвид Боуи, First Aid Kit, Blondie и Джон Уэйт. Он написал вместе с Патти Смит композиции Dancing Barefoot, Wave, Ask the Angels, Radio Ethiopia и Pumping (My Heart).

В качестве режиссера Крал работал над картинами «Ночной ланч» и «Пустое поколение». Он также написал музыку к фильмам «Уютные норки», «Забегаловка», «Чужемезец», «Незаправленные кровати» и «Пассажиры метро».