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02:21, 12 июня 2026Экономика

Илон Маск стал первым в истории триллионером

Reuters: Илон Маск стал первым в истории триллионером
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Adrees Latif / Reuters

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым в истории триллионером. Об этом сообщает Reuters.

После выхода SpaceX на первичное публичное размещение акций (IPO) ее стоимость оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. «Вместе с Tesla и остальными активами состояние Маска превысит 1,1 триллиона долларов к моменту начала торгов акциями в пятницу», — утверждает агентство.

Ранее стало известно, что многие высокопоставленные подчиненные президента США Дональда Трампа «имеют интересы» в SpaceX или объединившемся с ней ИИ-стартапе xAI. Из-за этого выход компании на биржу, по словам авторов Bloomberg, станет для «и без того богатых» чиновников Белого дома способом стать еще богаче.

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