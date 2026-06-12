Предлагавший вернуть Россию в G7 стал главой Минобороны Британии

Стармер назначил министром обороны Британии предлагавшего вернуть РФ в G7 Дэна Джарвиса

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новой фигуре в кресле главы Минобороны на фоне недавней новости об уходе с поста Джона Хили. Новым руководителем военного ведомства стал Дэн Джарвис, выступавший за возвращение России в объединение стран «Большой семерки», о назначении сообщила канцелярия Стармера.

«Король соизволил утвердить следующее назначение: Дэн Джарвис, кавалер ордена Британской империи, член парламента, в должности министра обороны», — говорится в тексте.

До этого он занимал должность заместителя министра внутренних дел. В прошлом году Джарвис заявлял, что тема возращения Москвы на полях G7 и превращение союза обратно в G8 должна обсуждаться с международными партнерами.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку. По его словам, причиной стал тот факт, что Минфин королевства решил не выделить средства на необходимые оборонные нужды.

Вслед за Хили ушел и его подчиненный — заместитель министра обороны Алистер Карнс. Оба написали письмо Киру Стармеру с просьбой об увольнении. В канцелярии британского премьера уже подтвердили, что Хили и Карнс покинули правительство.