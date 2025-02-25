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02:45, 25 февраля 2025Мир

В Британии оценили возможность возвращения России в G7

Замглавы МВД Британии Джарвис допустил возвращение России в состав G7
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Замглавы МВД Соединенного Королевства Дэн Джарвис прокомментировал возможность возвращения России в состав G7 («Большой семерки»). Об этом он высказался в интервью радиостанции The Times Radio.

Джарвис допустил возвращение России в состав G7, которая при успешном исходе может стать G8. По его словам, британский премьер Кир Стармер обсудит этот вопрос на встрече с президентом США Дональдом Трампом, запланированной на 27 февраля.

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«Это тема, которая будет обсуждаться с международными союзниками. Это также вопрос, который, без сомнения, будет рассматриваться тогда, когда конфликт на Украине будет завершен», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва больше заинтересована в развитии отношений с «Большой двадцаткой», чем в возвращении в G7. По его мнению, этот формат больше отражает экономический локомотив земного шара, в то время как «Большая семерка» утратила релевантность.

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