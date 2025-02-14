В Кремле ответили на слова Трампа о желании вернуть Россию в «Большую семерку»

Песков о словах Трампа про G7: Россия заинтересована в развитии отношений с G20

Россия больше заинтересована в развитии отношений с «Большой двадцаткой» (G20). Так на слова президента США Дональда Трампа о желании вернуть Россию в «Большую семерку» (G7) ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках "двадцатки". Именно такой форум, как "двадцатка", наверное, больше отражает экономический локомотив земного шара», — сказал официальный представитель Кремля. По его словам, G7 утратила релевантность.

Ранее Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в G7. Американский лидер назвал ошибкой исключение РФ из объединения. Таким образом он выступил за восстановление Группы восьми (G8) с участием России.