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22:29, 13 февраля 2025Мир

Трамп заявил о желании вернуть Россию в «Большую семерку»

Bloomberg: Трамп заявил о желании восстановить G8 с участием России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вернуть Россию в «Большую семерку» (G7). Об этом сообщает Bloomberg.

Американский лидер назвал ошибкой исключение РФ из объединения. Таким образом он выступил за восстановления Группы восьми (G8) с участием России.

G7 представляет собой неформальный клуб семи наиболее экономически развитых государств. Саммиты проходят ежегодно на территории одного из государств-участников объединения. В настоящее время в его состав входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Канада и Германия. С 1997 по 2014 год участником объединения была Россия, и G7 носила название G8. Однако после присоединения Крыма Россия была исключена.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия сделала из «Большой семерки» посмешище, создав межгосударственного объединение БРИКС в нынешнем виде.

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