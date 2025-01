Бывший разведчик ВС США Риттер: Россия превратила G7 в посмешище

Россия сделала из «Большой семерки» (G7) посмешище, создав межгосударственного объединение БРИКС в нынешнем виде. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

По его словам, благодаря действиям российской стороны БРИКС превратился в расширяющуюся организацию с культурой и устоями. Риттер отметил, что влияние объединения становится доминирующим на мировой арене, в отличие от «Большой семерки», которая на его фоне выглядит посмешищем.

«Запад никогда до конца не понимал, что такое БРИКС, и до сих пор не понимает, что их ждет», — подытожил он.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала 2024 год уникальным для БРИКС. Она указала, что за год председательства РФ БРИКС провел 250 встреч, 30 из которых были министерскими.