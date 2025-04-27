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00:16, 27 апреля 2025Спорт

Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче плей-офф НХЛ

Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче плей-офф НХЛ с «Флоридой»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в третьем матче первого раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флорида Пантерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 апреля, и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Тампы». Ворота победителей защищал россиянин Андрей Василевский, голкипером у проигравших был его соотечественник Сергей Бобровский.

«Тампа» благодаря победе сократила отставание в серии — 1:2. Четвертый матч пройдет 29 апреля на домашнем льду «Пантерс».

Ранее Кучеров во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Форвард записал на свой счет 121 очко.

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