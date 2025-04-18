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09:14, 18 апреля 2025Спорт

Кучеров второй раз подряд стал лучшим бомбардиром НХЛ

Никита Кучеров второй раз подряд стал лучшим бомбардиром НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marc DesRosiers / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи» — приза лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В завершившейся «регулярке» нападающий набрал 121 очко за результативность (37 голов и 84 передачи) и обошел по этому показателю канадца Натана Маккинона из «Колорадо Эвеланш» (116 очков) и немца Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс» (106 очков).

Кучеров выиграл Арт Росс Трофи во второй раз подряд. В прошлом сезоне он набрал в НХЛ 144 очка за результативность.

Ранее определились все пары плей-офф НХЛ. «Тампа» Кучерова в первом раунде сыграет с действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой Пантерс».

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