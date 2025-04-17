Определились все пары плей-офф НХЛ

Определились все пары плей-офф Национальной хоккейной лиги

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились все пары плей-офф сезона-2024/2025. Об этом сообщается на сайте лиги.

Последние матчи регулярного чемпионата состоялись в ночь на 17 апреля по московскому времени. Первые встречи 1/8 финала Кубка Стэнли пройдут 19 апреля.

В Западной конференции в первом раунде плей-офф «Виннипег Джетс» встретится с «Сент-Луис Блюз», «Даллас Старс» — с «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингс» — с «Эдмонтон Ойлерс», «Вегас Голден Найтс» — с «Миннесотой Уайлд».

В Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталс» сыграет с «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» — с «Флоридой Пантерс», «Оттава Сенаторс» — с «Торонто Мейпл Лифс», «Каролина Харрикейнс» — с «Нью-Джерси».

По итогам регулярного чемпионата лучшим бомбардиром стал российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.