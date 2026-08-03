В Омске из-за угрозы БПЛА отменили концерты Mary Gu и Дайнеко

В Омске концерты Mary Gu и Виктории Дайнеко ко Дню города отменили из-за угрозы БПЛА

Концерты певиц Mary Gu (настоящее имя Мария Гусарова) и Виктории Дайнеко в Омске были отменены после атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, обе артистки были заявлены приглашенными звездами на мероприятии в честь Дня города. Но после того, как 2 августа ПВО сбили украинские беспилотники в Омской области, было решено перенести выступления Mary Gu и Дайнеко.

Впрочем, звезда «Фабрики звезд» все-таки решила выступить в Омске, даже несмотря на сохраняющуюся опасность новых атак БПЛА. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале, что отмененный концерт пройдет 3 августа в парке «Зеленый остров» и начнется в 19:00.

Ранее певица Виктория Дайнеко обвинила в зависти хейтеров больной раком блогерши Лерчек. Исполнительница выступила в защиту Чекалиной после того, как интернет-звезда дала эмоциональное интервью журналистке Надежде Стрелец.