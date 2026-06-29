Российская певица пристыдила хейтеров больной раком Лерчек

Певица Виктория Дайнеко обвинила в зависти хейтеров больной раком блогерши Лерчек

Участница шоу «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко пристыдила людей, не верящих блогерше Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которой диагностировали рак желудка четвертой стадии. Соответствующий пост певица разместила в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Исполнительница выступила в защиту Чекалиной после того, как интернет-звезда дала эмоциональное интервью журналистке Надежде Стрелец.

«Позор каждому человеку, который вынудил эту девочку в такой сложный период в жизни оправдываться на всю страну и доказывать свой диагноз только потому, что она пытается жить свою жизнь на максимум», — написала Дайнеко.

По мнению Виктории, недоброжелатели Лерчек просто «бесятся», поскольку не могут себе позволить такой же активности, даже не имея проблем со здоровьем. «Вам просто завидно», — заключила артистка.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили назвал тупыми уродами и мошенниками Лерчек и ее жениха Луиса Сквиччиарини после того, как прокуратура попросила назначить для блогерши повторную судебно-медицинскую экспертизу. Кушанашвили напомнил, что Чекалина, у которой нашли рак четвертой стадии, посещала спортзал и различные публичные мероприятия, и усомнился в тяжести ее недуга.