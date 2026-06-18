Отар Кушанашвили назвал тупыми уродами Лерчек и ее парня

Ведущий Кушанашвили назвал тупыми уродами Лерчек и ее жениха Сквиччиарини

Телеведущий Отар Кушанашвили назвал тупыми уродами и мошенниками блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек, и ее жениха Луиса Сквиччиарини после того, как прокуратура попросила назначить для интернет-звезды повторную судебно-медицинскую экспертизу. Мнением он поделился в Telegram-канале.

Кушанашвили напомнил, что Чекалина, у которой нашли рак четвертой стадии, посещала спортзал и различные публичные мероприятия, и усомнился в тяжести ее недуга. «Как можно быть настолько скудоумными, говоря по-кутаисски, тупыми уродами, чтобы, выдавая себя за смертельно хворых людей, (...) ходить в спортзалы, на вернисажи, как это можно выдавать за проявление индивидуальности [течения болезни]?» — возмутился ведущий.

Он также заявил, что Лерчек вместо сочувствия вызывает у многих людей отвращение и неприязнь. По мнению Кушанашвили, такая реакция обусловлена тем, что блогерша и ее жених — «мерзкие воры и мошенники». «Да еще и настолько тупые, что дразнят людей в погонах», — добавил ведущий.

Ранее Чекалина рассказала о седьмом курсе химиотерапии. По словам блогерши, в больнице ей ввели часть препарата, затем ее отпустили домой, отдав с собой остатки лекарства.

Перед этим прокуратура направила в один из судов Москвы заявление о назначении Лерчек повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, в ведомстве попросили проверить и Сквиччиарини.