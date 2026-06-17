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16:26, 17 июня 2026Интернет и СМИ

Лерчек рассказала о седьмом курсе химиотерапии

Блогерша Лерчек заявила, что проходит седьмой курс химиотерапии дома
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @im__lu_

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, рассказала о седьмом курсе химиотерапии. Подробности она раскрыла в видео, опубликованном в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ролике, снятом ее возлюбленным Луисом Сквиччиарини, Чекалина, готовя завтрак на своей кухне, рассказала о новом курсе лечения. По словам блогерши, в больнице ей ввели часть препарата и отпустили домой, отдав с собой остатки лекарства. Она объяснила, что держит помпу с препаратом в поясной сумке и носит ее с собой.

«Это очень классно, что можно больше времени дома с детьми проводить», — добавила Лерчек.

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Ранее Чекалина рассказала о шестом курсе химиотерапии. Говоря о самочувствии после этого этапа лечения, блогерша пожаловалась на плохой аппетит.

До этого Чекалина ответила на обвинения в том, что солгала о своей болезни. Она опровергла их и показала шрам от операции на спине.

В начале марта блогерше диагностировали рак с множественными метастазами. Она проходит химиотерапию, а также лучевую и иммунную терапию.

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