«Она только родила, и тут такое». Близкие обвиняемой в выводе из России сотен миллионов рублей блогерши Лерчек раскрыли ее диагноз

У блогера Лерчек выявили рак желудка на четвертой стадии

Близкие блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, раскрыли ее точный диагноз. Инфлюэнсер попала в онкореанимацию почти сразу после четвертых родов в конце февраля.

Беременность многодетной матери проходила тяжело. Она несколько раз ложилась в больницу из-за сильных болей. Как теперь объяснила подруга Чекалиной, у нее диагностировали рак желудка 4-й стадии.

По поводу Лерчек. Честно, рыдаю третьи сутки. Рак. Она только родила маленького, и тут такое. Судя по ее посту, ее не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла драгоценное время! И думаю, что ситуация от ее диагноза не изменится Алина Акилова блогер

По словам Акиловой, согласно информации от ее близких, Лерчек мучают сильные боли, из-за чего она вынуждена принимать сильные обезболивающие. Подруга обвиняемой в выводе из России 250 миллионов рублей блогерши призвала всех неравнодушных молиться за нее.

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Гордон назвала виновного в тяжелом состоянии блогерши

По мнению звездного юриста Екатерины Гордон, в происходящем с Лерчек виноват следователь, который ведет ее дело. Она призвала прекратить живодерство в отношении больной.

Тот следователь, который настоял на том, чтобы процесс был тихий, выгоняя меня, и те люди, которые завели дело вновь, после того как ребята выплатили крупнейшую сумму — на мой взгляд, несут ответственность за состояние этой девочки. То, что ее не отпускали на обследование, — тоже правда! Екатерина Гордон юрист

Также она высказала мнение, что для облегчения участи тяжелобольной Чекалиной следует заменить ей домашний арест на более мягкую меру пресечения — подписку о невыезде. Это поможет больной получать лечение и посещать врачей без постоянных на то получений одобрения на проведение необходимых манипуляций со стороны следствия и суда.

Сейчас она хочет собрать подписи в защиту Лерчек. Гордон также напомнила, что лично являлась юристом в бракоразводном деле Лерчек с ее экс-супругом Артемом Чекалиным и точно знает, что та не зарабатывала на счетах в ОАЭ и не имела к ним доступа.

Возлюбленный Лерчек дал комментарий о ситуации

Как рассказал в соцсетях отец четвертого ребенка Чекалиной Луис Сквиччиарини, женщину начали вновь мучить боли, которые она испытывала во время беременности, почти сразу после выписки из роддома. По его словам, еще во время родов врач сообщил паре, что с плацентой роженицы что-то не так, из-за чего принял решение отдать ее на гистологию. Анализ подтвердил наличие злокачественных клеток.

Анализ повторили еще раз, чтобы исключит ошибку. Результаты вновь пришли неутешительные. Далее начались обследования для обнаружения источника рака. Кроме того, Чекалиной провели операцию на позвоночнике из-за того, что несколько позвонков начали разрушаться. Тогда в ее легких были найдены метастазы.

Во время домашнего ареста из-за проблем и болей Лера и ее адвокаты подавали прошение на разрешение посетить врача еще год назад, на что следователи и суд давали отказ. Мы теряли драгоценное время Луис Сквиччиарини возлюбленный Лерчек

Мужчина подчеркнул, что не знает человека, который любит жизнь так же сильно, как его возлюбленная.

В связи с диагнозом подсудимой ее участие в судебных заседаниях, ближайшее из которых намечено на 16 марта, стоит под вопросом.

Специалисты дают неутешительные прогнозы

Как отмечают медики, беременность Лерчек не могла спровоцировать развития рака, однако могла его ускорить. По мнению онколога Евгения Черемушкина, шанс на выздоровление в случае блогерши есть, но совсем небольшой.

Кроме того, считается, что полная ремиссия на этой стадии, которая считается последней, уже недостижима, однако современные методы терапии могут помочь продлить жизнь и повысить ее качество за счет замедления прогрессирования болезни и сокращения выраженности симптомов.