09:23, 11 марта 2026Интернет и СМИ

Раскрыт точный диагноз заболевшей раком блогерши Лерчек

Блогерша Акилова заявила, что у Лерчек диагностировали рак желудка 4-й стадии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

У блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, диагностировали рак желудка 4-й стадии. Точный диагноз раскрыла ее подруга, блогерша Алина Акилова в своем Telegram-канале.

«По поводу Лерчек. Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит», — написала Акилова. В комментариях к посту она уточнила, что у блогерши обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах.

Акилова рассказала, что, по словам близких, Лерчек мучают боли, от которых она принимает сильные обезболивающие препараты. Подруга Чекалиной также попросила молиться за ее здоровье. «На данный момент это все, что мы можем», — заключила она.

О том, что у Лерчек нашли рак и метастазы в легких, стало известно 8 марта. Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини рассказал, что состояние блогерши ухудшилось сразу после родов. Он уточнил, что ей провели операцию на позвоночнике, который начал разрушаться. Перед этим блогерша попала в онкореанимацию.

В конце февраля Чекалина стала матерью в четвертый раз. У блогерши родился сын.

