02:39, 4 марта 2026Интернет и СМИ

Блогершу Лерчек госпитализировали в онкореанимацию

Находящуюся под домашним арестом Лерчек госпитализировали в онкореанимацию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Находящуюся под домашним арестом блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек, госпитализировали в реанимацию онкологического отделения. Об этом РИА Новости сообщил источник из ее окружения.

«Валерию во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию», — заявил собеседник агентства, добавив, что ее новорожденный сын остался дома.

Ранее Лерчек в четвертый раз стала матерью. До этого ей экстренно вызвали скорую помощь из-за жалоб на сильную боль. Из-за плохого самочувствия она не приехала на судебное заседание.

