Интернет и СМИ
13:10, 9 февраля 2026Интернет и СМИ

Беременной Лерчек экстренно вызвали скорую

Shot: Блогерше Чекалиной экстренно вызывали скорую из-за постоянных болей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Беременной блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, находящейся под домашним арестом, ночью экстренно вызвали скорую. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Отмечается, что Чекалиной вызвали скорую из-за жалоб на сильную боль. Прибывшие на вызов врачи дали блогерше обезболивающее и рекомендовали ей постельный режим. Кроме того, у нее обнаружили проблемы с мочеполовой системой. Из-за плохого самочувствия блогерша не приехала на судебное заседание, назначенное на 9 февраля.

По данным издания, самочувствие Лерчек ухудшилось 19 января. Блогерша стала испытывать постоянные боли, у нее отказала нога.

Материалы по теме:
Популярных блогерш в России обвиняют в неуплате налогов на сотни миллионов рублей. Кто они и откуда у них так много денег
Популярных блогерш в России обвиняют в неуплате налогов на сотни миллионов рублей.Кто они и откуда у них так много денег
26 марта 2023
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина): биография, дело об уклонении от уплаты налогов, сколько миллионов должна
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина):биография, дело об уклонении от уплаты налогов, сколько миллионов должна
24 апреля 2024

В конце декабря 2025 года стало известно, что Чекалину госпитализировали из-за сильных болей. Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини рассказал, что блогершу прооперировали. До этого Лерчек также попала в больницу с угрозой выкидыша. Она жаловалась на боль в пояснице, почечные колики и проблемы с дыханием.

О том, что Чекалина ждет ребенка, стало известно в ноябре 2025 года. К материалам ее дела приложили справку о беременности.

Блогерша и ее бывший муж, Артем Чекалин, находятся под домашним арестом. Их обвинили в том, что они вывели из страны более 250 миллионов рублей, используя поддельные документы.

