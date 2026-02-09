Беременной Лерчек экстренно вызвали скорую

Shot: Блогерше Чекалиной экстренно вызывали скорую из-за постоянных болей

Беременной блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, находящейся под домашним арестом, ночью экстренно вызвали скорую. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Отмечается, что Чекалиной вызвали скорую из-за жалоб на сильную боль. Прибывшие на вызов врачи дали блогерше обезболивающее и рекомендовали ей постельный режим. Кроме того, у нее обнаружили проблемы с мочеполовой системой. Из-за плохого самочувствия блогерша не приехала на судебное заседание, назначенное на 9 февраля.

По данным издания, самочувствие Лерчек ухудшилось 19 января. Блогерша стала испытывать постоянные боли, у нее отказала нога.

В конце декабря 2025 года стало известно, что Чекалину госпитализировали из-за сильных болей. Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини рассказал, что блогершу прооперировали. До этого Лерчек также попала в больницу с угрозой выкидыша. Она жаловалась на боль в пояснице, почечные колики и проблемы с дыханием.

О том, что Чекалина ждет ребенка, стало известно в ноябре 2025 года. К материалам ее дела приложили справку о беременности.

Блогерша и ее бывший муж, Артем Чекалин, находятся под домашним арестом. Их обвинили в том, что они вывели из страны более 250 миллионов рублей, используя поддельные документы.