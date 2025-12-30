Реклама

09:41, 30 декабря 2025Интернет и СМИ

Беременную блогершу Лерчек снова госпитализировали

Беременную блогершу Лерчек госпитализировали и прооперировали
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Беременную блогершу Валерию Чекалину, известную как Лерчек, находящуюся под домашним арестом, снова госпитализировали. Об этом сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он опубликовал фотографию блогерши из больницы и рассказал, что последние два дня она испытывала сильные боли. «По показаниям врача [Лерчек] уже прооперировали. Под наркозом. Сразу напишу: операция прошла хорошо», — отметил возлюбленный блогерши.

Сквиччиарини добавил, что угрозы жизни и здоровью блогерши и ее ребенку нет.

Ранее Лерчек уже попадала в больницу — 24 декабря сообщалось, что ее госпитализировали с угрозой выкидыша. Блогерша пожаловалась на боль в пояснице, сильные почечные колики и трудности с дыханием. Состояние Чекалиной удалось стабилизировать, вскоре ее выписали из больницы.

О том, что Лерчек ждет ребенка, стало известно в ноябре. К материалам следствия по ее делу была приложена справка о беременности, которую выдал врач-гинеколог.

Лерчек и ее бывший муж, блогер Артем Чекалин, находятся под домашним арестом. Их обвиняют в выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.

Чекалины были женаты 12 лет — с 2012 по 2024 год. У пары трое детей: дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев.

