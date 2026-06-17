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04:31, 17 июня 2026Силовые структуры

Прокуратура попросила проверить возлюбленного блогерши Лерчек

Прокуратура попросила назначить для Лерчек повторную экспертизу и проверить возлюбленного
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Прокуратура направила в один из судов Москвы заявление о назначении блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. Об этом пишет ТАСС

Кроме того, ведомство попросило проверить Луиса Сквирччиариани, который является отцом ее младшего ребенка, и применить «меры прокурорского реагирования».

Общественный резонанс вызвало сообщение о том, что подсудимая в день очередного сеанса химиотерапии рассказала подписчикам о тренировке в спортзале, где она поднимала тяжести. При этом ранее она публиковала сведения о перенесенной операции по восстановлению позвоночника, разрушенного метастазами.

В документах также содержится ходатайство об истребовании медицинской карты Чекалиной и назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. К материалам приложены скриншоты публикаций в СМИ.

Ранее онкобольная Лерчек, у которой диагностировали рак желудка последней стадии с метастазами в других органах и новообразование в позвоночнике, появилась на публике в коротком платье и на высоких каблуках. Несмотря за утверждения возлюбленного Луиса Сквиччиарини о том, что Чекалина ослепла на правый глаз, ей удалось поймать букет невесты.

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