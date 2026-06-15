StarHit: Онкобольная Лерчек на каблуках поймала букет невесты

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пришла на свадьбу друзей. Об этом сообщает StarHit.

Онкобольная, у которой диагностировали рак желудка последней стадии с метастазами в других органах и новообразование в позвоночнике, появилась на публике в коротком платье и на высоких каблуках. Несмотря за утверждения возлюбленного Луиса Сквиччиарини о том, что Чекалина ослепла на правый глаз, ей удалось поймать букет невесты.

Ранее Лерчек прошла шестой курс химиотерапии. «На этот раз химия прошла хорошо. Разумеется, у меня не так много энергии, я не такая энергичная. Аппетит не очень. Но [через] пару дней, надеюсь, все будет в порядке», — сообщила она в ролике, записанном во время прогулки.

В марте суд приостановил уголовное дело о выводе из России более 250 миллионов рублей в отношении Чекалиной из-за болезни. Блогершу отпустили из-под домашнего ареста.