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18:35, 27 июля 2026Бывший СССР

В ООН двумя словами описали отношение Зеленского к украинцам

Евстигнеева: Простые украинцы являются для Зеленского расходным материалом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Teresa Suarez / Reuters

Простые украинцы являются для Владимира Зеленского «расходным материалом», который только нужен для ведения боевых действий против России. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного российского представителя при ООН Анна Евстигнеева, передает РИА Новости.

«Под все эти военные планы Зеленский предоставит инфраструктуру, а главное — свое население. Простые граждане Украины — расходный материал для продолжения войны против России до последнего украинца», — сказала дипломат.

Евстигнеева также обратила внимание на недовольство местного населения на Украине мобилизацией. Она подчеркнула, что страны Запада игнорируют это и не обращают внимание.

Ранее Евстигнеева заявила, что размещение иностранных военных контингентов на территории Украины будет означать интервенцию, создающую прямую угрозу безопасности России. Представитель также отметила, что в Москве убеждены в содействии Запада в террористических операциях, организованных украинскими властями.

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